HOMMAGE A BEETHOVEN LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON La Ciotat Catégorie d’Évènement: La Ciotat HOMMAGE A BEETHOVEN LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON La Ciotat, 20 février 2024, La Ciotat. Hommage à BeethovenPar l’orchestre symphonique de SanremoGenre : ConcertVéritable vivier de talents émergents, le prestigieux orchestre de Sanremo a célébré son cent-vingtième anniversaire le 1er janvier 2023. Son répertoire va de Vivaldi à Penderecki, de Monteverdi à Ligeti, des grands compositeurs baroques et classiques aux artistes d’aujourd’hui.ProgrammeBeethoven, Ouverture CoriolanBeethoven, Concerto n° 1 en do majeur opus 15Piano : Michel BourdoncleEntracteBeethoven, Symphonie n° 7 en la majeur opus 92Direction : Giancarlo De LorenzoUn spectacle présenté par Les Nuits Pianistiques

Tarif : 36.00 – 41.00 euros.

Début : 2024-02-20 à 20:00 Réservez votre billet ici LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON 19 PROMENADE JEFF MUSSO 13600 La Ciotat 13 Détails Catégorie d’Évènement: La Ciotat Autres Code postal 13600 Lieu LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON Adresse 19 PROMENADE JEFF MUSSO Ville La Ciotat Departement 13 Lieu Ville LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON La Ciotat Latitude 43.174034 Longitude 5.604281 latitude longitude 43.174034;5.604281

