BritannicusTragic CircusGenre : ThéâtreDurée du spectacle : 1h20A partir de 12 ansLa nouvelle création des Épis Noirs.Du théâtre musical rock, populaire et divertissant.Une troupe de théâtre ambulant, dirigée par un « Monsieur Loyal » tonitruant, mène ses comédiens à la cravache pour vous raconter la véritable, et non moins monstrueuse, histoire de Britannicus.Tout se passe en un seul jour à Rome. En mai 68 de notre ère. Claude, l’empereur romain, meurt empoisonné par une omelette préparée par sa femme Agrippine qui peut ainsi nommer à la tête de l’empire, son propre fils, Néron. Ce dernier, dès l’aurore, a enlevé Junie, qui devait se marier ce jour-même à son frère Britannicus. Ce qui, évidemment, provoque une fureur incommensurable, chez son frère, chez sa mère, au palais et dans tout l’empire.Narcisse et Albin, les deux conseillers de Néron, diamétralement opposés et néanmoins frères siamois, vont mettre Néron face à ses responsabilités et au premier choix de sa vie : Junie ou l’empire ?Ou les deux… ?DistributionAuteur, metteur en scène, musique originale Pierre LericqDistribution Jules Fabre, Pierre Lericq, Gilles Nicolas, Tchavdar Pentchev, Marie Réache, Juliette de RibaucourtCostumes Chantal Hocde´ Del Pappas – Lumières François Alapetite – Son Jules Fernagut – Assistante mise en scène Bérangère MagnaniProductionProducteurs Atelier Théâtre Actuel, Louis d’Or Production et Arts & Spectacles ProductionCo-diffusion Atelier Théâtre Actuel et Arts & Spectacles ProductionAvec le soutien du Centre national de la musique, du Théâtre de Saint-Maur, de l’Espace Sorano de Vincennes, du Centre Culturel Marc Brinon de Saint-Thibault-des-Vignes, d’Anis Gras-le lieu de l’Autre et du Phénix FestivalCrédit photo : Olivier Brajon

Tarif : 32.00 – 37.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:00

LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON 19 PROMENADE JEFF MUSSO 13600 La Ciotat 13