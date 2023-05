Duo Allegria La Chaudronnerie, 16 décembre 2023, La Ciotat.

Duo Allegria Samedi 16 décembre, 17h00 La Chaudronnerie De 6 à 17€

Durée du spectacle :1h

1° partie : Musique d’Europe centrale et pays de l’Est

Dans hongroise n°5 de Brahms

Czardas de Monti

Songs my mother de Dvorak

Danse orientale de Khatchaturian

Les yeux noirs (traditionnel)

Danses roumaines de Bartok

2° partie : Musique d’Espagne

Granada et Asturias d’Albeniz

Pièce en forme de Habanera de Ravel

Sérénade espagnole de Glazounov

Danse espagnole « La Vie Brève » de Manuel de Falla

3° partie : Astor Piazzolla

Oblivion

L’Histoire du Tango : Bordel 1900

La Muerte del Angel

Dorothée Fontcouberte : violon

Perrine Perrot : harpe

Un spectacle présenté par Contrepoint

La Chaudronnerie 19, Promenade Jeff Musso, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T17:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

