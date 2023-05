Et Maintenant – Hommage à Gilbert Bécaud La Chaudronnerie, 7 décembre 2023, La Ciotat.

Et Maintenant – Hommage à Gilbert Bécaud Jeudi 7 décembre, 20h00 La Chaudronnerie 34 / 41€

Durée du spectacle : 1h20

A partir de 10 ans

Considéré comme un géant de la chanson française, Gilbert Bécaud a marqué de son empreinte musicale le monde entier. Ses chansons ont été reprises par les plus grands artistes du monde entier comme Franck Sinatra, Elvis Presley, Bob Dylan, Nina Simone, Sonny and Cher, James Brown et tant d’autres…

Et pourtant, jusqu’à présent, aucun spectacle ne lui rendait hommage ! C’est chose faite avec Et Maintenant , le nouveau spectacle de Gil Marsalla qui partira en tournée mondiale l’année du 20ème anniversaire de la disparition de cette icône mondiale de la chanson francophone.

« …Gilbert Bécaud est l’un des plus grands compositeurs du 20ème siècle, près de 50 ans de carrière et plus de 650 chansons. La première Idole… du public, avant même les Beatles. Ses chansons sont devenues des standards aux Etats Unis, au Canada, en Russie…le monde a chanté, chante et chantera encore longtemps ses tubes légendaires. Et Maintenant, c’est à mon tour de rendre hommage à M.100 000 Volts… » Jules Grison

CHANT : Jules Grison

DIRECTION MUSICALE ET PIANO : Sebastien Machado

BATTERIE : Christophe Gallizio ou Pierre Andreis

BASSISTE : Thomas Cordogli

VIOLON / CLAVIER : Claude Tedesco

CHOEURS : Stephanie Impoco

COLLABORATION ARTISTIQUE : Emily Becaud, Laurent Balandras

PRODUCTION : Gil Marsalla & Directo Prod

La Chaudronnerie 19, Promenade Jeff Musso, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône

