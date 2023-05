Pinocchio La Chaudronnerie, 2 décembre 2023, La Ciotat.

Pinocchio Samedi 2 décembre, 14h00, 17h00 La Chaudronnerie De 12 à 22€

2 séances à 14h et 17h

Durée du spectacle : 1h20

A partir de 5 ans

Quoi de mieux qu’un joli conte classique à l’approche des fêtes de fin d’année ? Celui de Pinocchio, revisité ici par Guillaume Bouchède (et nommé aux Molières du jeune public en 2020), saura réunir enfants et parents dans l’émotion et la poésie. Dans ce spectacle musical mêlant humour, acrobaties et chansons, on retrouve un Pinocchio naïf et menteur, mais aussi curieux et courageux. Ses amis le Grillon et la Fée bleue l’aideront à trouver sa place dans un monde jalonné de pièges.

DISTRIBUTION

Pinocchio : Pablo CHERREY-ITURRALDE ou Vincent VANHÉE

Geppetto : Olivier PODESTA ou Jacques VASSY

La Fée bleue : Laura BENSIMON ou Virginie PERRIER

Le Grillon : Nicolas SOULIÉ ou Julien ROUQUETTE

Mangefeu / Le Cocher : Thomas RONZEAU ou Adrian CONQUET

La Mèche / Colombine : Marine LLADO ou Lola JUBAULT

Le Renard : Juliette BÉCHU ou Barabara PERONEILLE

Le Chat / maître Cerise : Simon HEULLE ou Pierre VIGIÉ

Circassien / Gendarme : Tullio CIPRIANO ou Antoine LAFON

Circassienne / Enfant : Ines VALARCHER ou Solenne BAILLY

ÉQUIPE CRÉATIVE

Metteur en scène : Guillaume BOUCHÈDE

Livret et Paroles : Ely GRIMALDI et Igor de CHAILLÉ

Musiques : Sandra GAUGUÉ

Décor : FARRU

Costumes : Corinne ROSSI

Masques : Julie COFFINIÈRES

Chorégraphie : Julia LEDL

Production : ID Proscénium

La Chaudronnerie 19, Promenade Jeff Musso, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône [{« type »: « link », « value »: « https://www.lachaudronnerie-laciotat.com/evenement/pinocchio/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:00:00+01:00

2023-12-02T17:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

Crédit Photo : Maxime Guerville