Kevin Reveyrand La Chaudronnerie, 6 octobre 2023, La Ciotat.

Kevin Reveyrand Vendredi 6 octobre, 19h30 La Chaudronnerie 15 / 20€

Kevin Reveyrand participe à de nombreux projets musicaux en tant que bassiste, contrebassiste, compositeur ou arrangeur. Depuis une vingtaine d’années, il se produit sur les plus prestigieuses scènes du monde et est régulièrement sollicité en tant que sideman pour des séances de studio. Il a tourné notamment avec Christopher Cross, Charles Aznavour, Asa… Il a travaillé également comme producteur, compositeur ou arrangeur sur plusieurs albums, notamment avec Fabrice Legros (Ile de la Réunion), Asa (Nigeria), Tipari, François Buffaud (France), Ivan Jullien Jazz big band. Après les albums « world songs » (2013), « Reason and heart » (2019), son nouvel album « Todos juntos » parait en 2021… Kevin est aussi « sideman » avec des musiciens de Jazz comme Billy Cobham, Robben Ford, Larry Carlton, Eric Séva, Olivier Ker Ourio, Geoffrey Secco, Mike Stern, Nguyen Lê… Régulièrement sollicité pour des séances de studio, il a joué sur de nombreux albums : Paul Personne, Billy Cobham, Céline Bonacina, Patrick Bruel, Dominique Fillon, Khalil Chahine, Patricia Kaas, Claude Lelouch (film), Jean-Félix Lalane… Quand il n’est pas en studio ou en tournée, Kevin participe aussi régulièrement à des master-classes.

Kevin Reveyrand : Basse / chant / compositions

Natascha Rogers : Percussions / chant

Jean-Luc Di Fraya : Percussions / chant

Olivier-Roman Garcia: Guitare

Christophe : Lampidecchia Accordéon

PRODUCTION : creAgency

Vendredi, c’est Chaudronnerie est un rendez-vous convivial dans une configuration inédite de 19h30 à 20h30. Entre amis, collègues ou famille, profitez du spectacle autour d’une table réservée avec une consommation ou en gradin.

La Chaudronnerie 19, Promenade Jeff Musso, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T19:30:00+02:00 – 2023-10-06T21:30:00+02:00

