Trois Cafés Gourmands La Chaudronnerie La Ciotat Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat Trois Cafés Gourmands La Chaudronnerie, 5 octobre 2023, La Ciotat. Trois Cafés Gourmands Jeudi 5 octobre, 20h00 La Chaudronnerie De 20 à 47€ Créé en 2013 par Mylène Madrias, Sébastien Gourseyrol et Jérémy Pauly, le groupe Trois cafés gourmands rassemble aujourd’hui des milliers de fans à chacun de ses concerts. 243 millions de vues sur YouTube pour leur titre phare À nos souvenirs. Un deuxième album Comme des enfants qui frôle la barre des 100 000 exemplaires. Un troisième album enregistré avec des musiciens de prestige à Astaffort et pour lequel Jean-Jacques Goldman a accepté de sortir de sa tanière… Quelque chose qui ressemble à un immense succès populaire largement mérité semble prendre forme autour de ce trio unique en son genre qui partage depuis près de dix ans son bonheur d’être sur scène. La Chaudronnerie 19, Promenade Jeff Musso, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône [{« type »: « link », « value »: « https://www.lachaudronnerie-laciotat.com/evenement/trois-cafes-gourmands/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:00:00+02:00 – 2023-10-05T22:00:00+02:00

2023-10-05T20:00:00+02:00 – 2023-10-05T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu La Chaudronnerie Adresse 19, Promenade Jeff Musso, 13600 La Ciotat Ville La Ciotat Lieu Ville La Chaudronnerie La Ciotat

La Chaudronnerie La Ciotat https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la ciotat/

Trois Cafés Gourmands La Chaudronnerie 2023-10-05 was last modified: by Trois Cafés Gourmands La Chaudronnerie La Chaudronnerie 5 octobre 2023 La Chaudronnerie La Ciotat

La Ciotat