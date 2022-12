Quatuor à cordes ANDREA ET CHARLOTTE LAPEYRE La Chaudronnerie La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Quatuor à cordes ANDREA ET CHARLOTTE LAPEYRE La Chaudronnerie, 8 avril 2023, La Ciotat. Quatuor à cordes ANDREA ET CHARLOTTE LAPEYRE Samedi 8 avril 2023, 18h00 La Chaudronnerie

A partir de 15€

♫♫♫ La Chaudronnerie 19, Promenade Jeff Musso, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Le Quatuor Andrea (Christophe Ladrette et Nicolas Germerie aux violons, Camille El Hefnaoui a l’alto et Camille Vincent au violoncelle) nous propose deux chefs-d’œuvre intemporels réunissant la quintessence de l’art de leurs auteurs : le Quatuor à cordes ≪ Américain ≫ de Dvořak et le Quintette a cordes ≪ K.516 ≫ de Mozart, pour lequel le quatuor Andrea sera accompagné de Charlotte Lapeyre a l’alto.

Quatuor « Américain en fa majeur » op.12

Antonin Dvorak

Allegro ma non troppo / Lento / Molto vivace

Finale : Vivace ma non troppo

Quintette à cordes N° 4 K.516 à 2 altos – W.A Mozart

Allegro /Menuetto allegretto / Adagio ma non troppo Adagio –allegro

Samedi, ça vous dit ? C’est quoi ?

Des concerts d’une heure, le samedi, à 18h, pour découvrir la musique sous toutes ses formes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T18:00:00+02:00

2023-04-08T20:00:00+02:00

