John Chris Meyer Vendredi 24 mars 2023, 19h30 La Chaudronnerie

A partir de 13€

♫♫♫ La Chaudronnerie 19, Promenade Jeff Musso, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône John Chris Meyer est né à Paris l’année de la révolte étudiante, en 1968, un signe, sans doute, J.C. Meyer a gratté ses premières cordes à 14 ans avant d’affronter le public avec un premier groupe, Lead Cloud, puis le trio Backstage.

Sa musique est influencée par la Soul, Funk et le Blues tel que Jimi Hendrix, Black Sabbath, Prince, Johnny Winter, Stevie Ray Vaughan , James Brown.

John Chris Meyer a joué dans de nombreuses salles de concerts et clubs en France et en Angleterre en ouverture d’artiste tel que Larry Garner , American dogs ou encore Paul Gilbert .

A son talent de guitariste, John Chris Meyer ajoute un autre atout : sa voix……..une voix qui arrache, qui défrise, et vous laisse sur les rotules.

Pour cette soirée, Il sera accompagné de Mr Phil Regimbeau à la basse et Mr Olivier Fauque a la batterie.

Vendredi, c’est Chaudronnerie est un rendez-vous convivial dans une configuration inédite de 19h30 à 20h30. Entre amis, collègues ou famille, profitez du spectacle autour d’une table réservée avec une consommation ou en gradin.

