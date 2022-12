Chimène Badi chante Piaf La Chaudronnerie La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat

Chimène Badi chante Piaf La Chaudronnerie, 21 mars 2023, La Ciotat. Chimène Badi chante Piaf Mardi 21 mars 2023, 20h00 La Chaudronnerie

A partir de 45€

♫♫♫ La Chaudronnerie 19, Promenade Jeff Musso, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Participante de la deuxième saison de l’émission Popstars sur M6 en 2002, Chimène Badi y rencontre Valéry Zeitoun, directeur de maison de disques et membre du jury de l’émission, qui la prend sous son aile. En quelques semaines, la jeune chanteuse se hisse en tête des ventes de singles avec son premier titre, « Entre nous ». Par la suite, elle collaborera avec Johnny Hallyday, intégrera la comédie musicale Cats… et 7 albums plus tard, la maturité atteinte, elle réalise son rêve de toujours : interpréter Edith Piaf.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T20:00:00+01:00

2023-03-21T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu La Chaudronnerie Adresse 19, Promenade Jeff Musso, 13600 La Ciotat Ville La Ciotat lieuville La Chaudronnerie La Ciotat Departement Bouches-du-Rhône

La Chaudronnerie La Ciotat Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ciotat/

Chimène Badi chante Piaf La Chaudronnerie 2023-03-21 was last modified: by Chimène Badi chante Piaf La Chaudronnerie La Chaudronnerie 21 mars 2023 La Chaudronnerie La Ciotat La Ciotat

La Ciotat Bouches-du-Rhône