Récital Fémina La Chaudronnerie La Ciotat

La Ciotat

Récital Fémina Samedi 4 mars 2023, 18h00 La Chaudronnerie

A partir de 15€

♫♫♫ La Chaudronnerie 19, Promenade Jeff Musso, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Le récital FĒMĪNA a été pensé comme un hommage aux femmes, réelles ou fictives, qui ont marqué l’histoire (Joséphine Baker, Anne Sylvestre, Carmen, la Perichole…). La mezzo-soprano Lorrie Garcia et la pianiste Marion Liotard s’emparent de ce thème pour nous faire voyager entre musique classique, opérette, chanson française et jazz.

Samedi, ça vous dit ? C’est quoi ?

Des concerts d’une heure, le samedi, à 18h, pour découvrir la musique sous toutes ses formes.

