♫♫♫ La Chaudronnerie 19, Promenade Jeff Musso, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Vous n’aimez pas la politique. Vous détestez les chansonniers. Vous ne comprenez rien à l’ironie. Et vous fuyez les gens qui portent des chemises un peu trop voyantes. Méfiez-vous car vous pourriez quand même tomber sous le charme des Goguettes (en trio mais à quatre).

Car Les Goguettes disruptent l’art de la parodie humoristique ! Bim !

Toujours armés de leur fidèle piano, mais aussi de rutilantes guitares et d’époustouflants synthétiseurs hauts de gamme, les quatre acolytes s’en prennent à la chanson française tous azimuts pour traiter de questions aussi diverses que : Quel avenir pour Edouard Philippe ? Comment s’aimer à l’heure du véganisme ? Est-ce que c’était mieux avant ? La roue de secours est-elle une énergie d’avenir ?Peut-on rire de tout ? Même de la Fourme d’Ambert ?

Est-ce que les Goguettes font toujours preuve d’« une impertinence salutaire qui déclenche une belle hilarité » comme le prétend un article du Monde ? Vous le saurez en allant voir leur nouveau spectacle, un spectacle archi-consensuel, mais alors consensuel à un point que vous n’imaginez même pas.

Il s’intitule : « Globalement d’accord ».

