A partir de 15€

♫♫♫ La Chaudronnerie 19, Promenade Jeff Musso, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Les virtuoses Erik Berchot (au piano), Philip Bride (au violon) et Jean‑Eric Thirault (au violoncelle) associent leur art pour vous faire vivre une douce soirée d’hiver placée sous le signe du romantisme et de la volupté.

Concerto pour la nuit de Noël

Molto allegro / Andante con moto / Scherzando Allegro moderato trio / Allegro moderato

Trio en ré mineur op.49 – Felix Mendelsohn

Molto allegro ed agitato / Andante con moto tranquillo Scherzo / Finale

Samedi, ça vous dit ? C’est quoi ?

Des concerts d’une heure, le samedi, à 18h, pour découvrir la musique sous toutes ses formes.

