AYO La Chaudronnerie, 7 décembre 2022, La Ciotat.

40 / 45€

La Chaudronnerie 19, Promenade Jeff Musso, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône

20 ans qu’elle offre au monde ce qu’elle a sur le coeur, de la beauté des relations humaines à la puissance complexe de ses origines.Ayọ est l’une des plus grandes chanteuses et musiciennes de notre époque.

Propulsée dans la lumière en 2006 avec le tube « Down on my knees » et son album « Joyful », la chanteuse au grain de voix unique n’a de cesse d’enchaîner les succès depuis.

Toujours avec une pointe de fraîcheur, elle revient avec son nouvel album « Royal », dont les titres « Beautiful », « Rosie Blue » et « Throw It Away » nous font chavirer.

L’artiste continue à nous faire découvrir sur scène, ce nouvel album teinté de Folk, de Soul et de Jazz.

Elle sera accompagnée pour cette occasion spéciale par le très talentueux pianiste Gaël Rakotondrabe, déjà aperçu aux côtés d’artistes tels que CocoRosie, David Byrne, Woodkid.

Cela nous promet une proposition scénique inédite et de toute beauté.

Ayo : Chant, guitare

Gaël Rakotontrabe : Piano



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T20:00:00+01:00

2022-12-07T22:30:00+01:00