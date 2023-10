La Chatte en Feu XXL La Machine du Moulin Rouge Paris, 29 octobre 2023, Paris.

Le samedi 28 octobre 2023

de 23h55 à 05h30

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

La Chatte en Feu fête ses 1 an avec une édition XXL !

On t’invite à venir danser comme si demain n’existait pas sur des sons reggaeton, hip-hop, dancehall, afrobeats, baile funk et tout autres genres musicaux qui galbent le mollet et font rebondir le fessier.Une soirée qui prône la liberté d’être soi-même et de disposer de son corps comme on le souhaite. Pas de photo, pas de vidéo : il faudra être là pour voir ça !



HOT VIBES | SAFER PARTY | NO PHOTO/VIDEO



Pour que la soirée soit belle pour tous.tes, voici les règles de cette douce fête :

Inclusivité: ici, nous ne tolérons aucune discrimination, cet événement est ouvert à TOUS.TES

Respect: ici, chacun.e doit se sentir libre d’être qui iel est, de s’amuser sans être embêté.e, nous respectons les choix des autres

Liberté: ici, nous ne prenons pas de photos et de vidéos pour que chacun.e puisse pleinement profiter de l’instant présent

Sécurité: ici, comme ailleurs, NON veut dire NON et tu le sais. Veillons à la sécurité de tous.tes et aidons les autres lorsqu’ils en ont besoinNous nous réservons le droit de refuser l’entrée/d’exclure toute personne qui ne respecterait pas nos valeurs afin de préserver notre public.Cet événement est réservé aux personnes de plus de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/la-chatte-en-feu-xxl/ https://fb.me/e/37YLU72WW https://fb.me/e/37YLU72WW https://link.dice.fm/h2360b6a1b1e

La Chatte en Feu