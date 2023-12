La Chatte en Feu La Machine du Moulin Rouge Paris, 15 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 15 décembre 2023

de 23h30 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

La Chatte en Feu revient à La Machine du Moulin Rouge pour vous faire danser comme si demain n’existait pas, sur des sons reggaeton, hip-hop, dancehall, afrobeats, baile funk et tout autres genres musicaux qui galbent le mollet et font rebondir le fessier !

Une soirée qui prône la liberté d’être soi-même et de disposer de son corps comme on le souhaite.

Pas de photo, pas de vidéo : il faudra être là pour voir ça ! Des gommettes seront posées sur vos objectifs de téléphones à l’entrée. Le non-respect de cette règle entraînera l’exclusion de la soirée.

Pour que la soirée soit belle pour tous.tes, voici les règles de cette douce fête :

– Inclusivité : ici, nous ne tolérons aucune discrimination, cet événement est ouvert à TOUS.TES

– Respect : ici, chacun.e doit se sentir libre d’être qui iel est, de s’amuser sans être embêté.e, nous respectons les choix des autres

– Liberté : ici, nous ne prenons pas de photos et de vidéos pour que chacun.e puisse pleinement profiter de l’instant présent

– Sécurité : ici, comme ailleurs, NON veut dire NON et tu le sais. Veillons à la sécurité de tous.tes et aidons les autres lorsqu’iels en ont besoin

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/la-chatte-en-feu-4/ https://fb.me/e/1Aqo4JFQP https://fb.me/e/1Aqo4JFQP https://link.dice.fm/rd6c83317b7e

