Fête champêtre La Châtre-Langlin, 6 août 2023, La Châtre-Langlin.

La Châtre-Langlin,Indre

Le comité des fêtes de La Chatre l’Anglin organise une soirée festive à l’étang communal..

Dimanche 2023-08-06 19:30:00 fin : 2023-08-06 . 20 EUR.

La Châtre-Langlin 36170 Indre Centre-Val de Loire



The festival committee of La Chatre l’Anglin organizes a festive evening at the communal pond.

El comité de fiestas de La Chatre l’Anglin organiza una velada festiva en el estanque local.

Das Festkomitee von La Chatre l’Anglin organisiert einen festlichen Abend am Gemeindeteich.

Mise à jour le 2023-07-08 par Destination Brenne