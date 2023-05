Marché trad’, 13 mai 2023, La Châtre-Langlin.

Journée festive à l’étang communal de La Châtre l’Anglin..

Samedi 2023-05-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-13 . EUR.

La Châtre-Langlin 36170 Indre Centre-Val de Loire



Festive day at the communal pond of La Châtre l’Anglin.

Jornada festiva en el estanque comunal de La Châtre l’Anglin.

Festtag am kommunalen Teich in La Châtre l’Anglin.

Mise à jour le 2023-04-27 par Destination Brenne