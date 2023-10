Atelier Cuisine La Châtellenie Availles-Limouzine Catégories d’Évènement: Availles-Limouzine

Vienne Atelier Cuisine La Châtellenie Availles-Limouzine, 23 octobre 2023, Availles-Limouzine. Atelier Cuisine Lundi 23 octobre, 15h00 La Châtellenie Gratuit, sur inscription au 05 49 91 11 96 …avec le chef Thomas Fournier du restaurant La Châtellenie à Availles-Limouzne qui vous propose de travailler des produits d’automne sous différentes variantes, formes, textures et techniques.

Atelier reservé pour un public adulte.

Sur inscription au 05 49 91 11 96

RDV à 15h00

Durée 1h La Châtellenie 1 rue du commerce 86460 Availles-Limouzine France Availles-Limouzine 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@sudviennepoitou.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

