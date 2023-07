JOURNÉE DES FÉLINS AU ZOO DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ La Châtaigneraie La Boissière-du-Doré, 23 juillet 2023, La Boissière-du-Doré.

La Boissière-du-Doré,Loire-Atlantique

Dimanche 23 juillet, journée spéciale consacrée aux félins du parc. Ce sera l’occasion pour nous de vous parler des guépards , des lions, des panthères, des tigres.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 19:00:00. .

La Châtaigneraie

La Boissière-du-Doré 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Sunday July 23, a special day devoted to the park’s felines. We’ll be talking to you about cheetahs, lions, panthers, tigers?

El domingo 23 de julio, un día especial dedicado a los felinos del parque. Le hablaremos de guepardos, leones, panteras, tigres y mucho más

Sonntag, der 23. Juli, ist ein besonderer Tag, der den Raubkatzen des Parks gewidmet ist. Dies wird die Gelegenheit sein, Ihnen von Geparden?, Löwen, Panthern, Tigern? zu erzählen

Mise à jour le 2023-07-19 par eSPRIT Pays de la Loire