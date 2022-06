La Chasse + La peau douce + Creep.exe Marseille 3e Arrondissement, 25 juin 2022, Marseille 3e Arrondissement.

La Chasse + La peau douce + Creep.exe

11 Boulevard Bouès L’Embobineuse Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès

2022-06-25 – 2022-06-25

L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Soirée de retrouvailles avec la sorcellerie avant les grandes vacances.



• La Chasse

(doom witchcraft / 213 Records / Belle-de-Mai)

Voix aériennes, basse-batterie telluriques, ambiance chandelier : le doom primitif de La Chasse revient chasser les mauvais démons avec les bons démons de Belle de mai.



• La peau douce

(poésie acid queer / Lyon)

Lignes de basse acides et lignes de textes aigre-douces — le smiley est sur les visages et dans le cœur voire dans le pantalon. Histoires queer cocasses et poétiques, sexuelles et politiques.



• Creep.exe

(dj set fantastico-futuriste / Bruxhell)

Rendez-vous samedi 25 juin à l’Embobineuse avec La Chasse + La peau douce + Creep.exe.

http://www.lembobineuse.biz/

