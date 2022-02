La chasse est ouverte Espace Brassens, 9 mars 2022, Itteville.

La chasse est ouverte

Espace Brassens, le mercredi 9 mars à 20:00

En lien avec la journée internationale des droits de la femme nous donnons la parole à la cie SALE GAMINE. Avec LA CHASSE EST OUVERTE Lisa Lehoux comédienne, musicienne et chanteuse explore l’univers de ces « sorcières », objet d’une chasse depuis le 16ème siècle, véritable génocide de femmes, qui sévit aujourd’hui sous d’autres formes plus invisibles… Nourrie et inspirée par un Procès en Cour d’Assises à Grenoble elle s’est demandée : Que se cache-t-il derrière les termes COUPABLE et VICTIME? Comment en vient-on à éprouver de l’empathie pour l’accusée? Que faire de notre responsabilité collective face à une situation individuelle ? ♦️L’humour, les personnages hauts en couleurs, le travail In situ dans des lieux atypiques, l’interaction avec les spectateurs et l’univers musical forment un mélange EXPLOSIF. ?De Piaf à Anne Sylvestre en passant par Lhasa, France Gall et bien d’autres, ses personnages revisitent la chanson française pour exprimer ce qui ne se dit pas, ce qui grince, ce qui coince, ce qui frotte mais qui SONNE . ?Vous public serez amené à suivre ces personnages dans une courte déambulation et à interagir avec eux. ✴️Une soirée plein de rebondissements, pour tout public Durée 1h Tarifs en cours

Par la cie Sale Gamine un spectacle autour des droits de la femme.

Espace Brassens 1,rue des Grives à ITTEVILLE Itteville Essonne



2022-03-09T20:00:00 2022-03-09T21:30:00