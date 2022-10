La chasse d’Halloween aux petites bêtes !, 31 octobre 2022, .

La chasse d’Halloween aux petites bêtes !



2022-10-31 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-31 17:30:00 17:30:00

Rdv de 15h à 17h, à la Cité des Insectes. Tarifs : 9,50€/ad, 6€/4-15ans, Gratuit/-3ans. Rens/Résa : 05 55 04 02 55

L’équipe de La Cité des Insectes vous propose une chasse aux petites bêtes d’Halloween avec dégustation d’insectes et d’autres trucs bizarres et des cadeaux pour tout le monde ! A la façon des Celtes venez fêter l’automne, qui était leur fin d’année, avec la fête d’Halloween en famille ou entre amis. Cette fête chez les Celtes est un jour en dehors du temps qui permettait aux vivants de rencontrer les défunts. Venez déguisés pour mieux participer à la chasse aux bestioles les plus moches ! Musée, vivarium et jardin seront votre terrain de jeu ! Tout le public sera récompensé de sa participation à notre fête d’Halloween mais une famille, la mieux déguisée aura une récompense spéciale ! Et puis bien sur impossible de terminer une journée comme celle-ci sans une petite dégustation d’insectes et d’autres friandises ! Vous pourrez aussi faire votre stock d’insectes à croquer pour vos apéritifs d’Halloween.

dernière mise à jour : 2022-03-03 par