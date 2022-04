La chasse de Pâques centre-ville de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

La chasse de Pâques centre-ville de Saint-Dizier, 16 avril 2022, Saint-Dizier. La chasse de Pâques

centre-ville de Saint-Dizier, le samedi 16 avril à 10:00

La chasse de Pâques ——————- ### Chasse aux oeufs de Pâques De 10h à 12h et de 14h à 16h square Winston Churchill ### Tours de poneys De 14h à 17h square Winston Churchill ### Mini-ferme pédagogique Place Emile Mauguet. Animée par les Jeunes Agriculteurs de Haute-Marne ### Distribution de barbe-à-papa De 14h à 18h. Sous les Petites Halles ### Atelier Maquillage De 14h à 18h. Sous les Petites Halles

Animations gratuites

