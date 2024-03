La chasse de Carlos Saura (1966) Ciné-Quartier Pernety – cinéma L’Entrepôt Paris, mercredi 3 avril 2024.

La chasse de Carlos Saura (1966) film espagnol avec Ismael Merlo, José María Prada Mercredi 3 avril, 20h00 Ciné-Quartier Pernety – cinéma L’Entrepôt Entrée libre. Tarif : 5 euros

Trois amis ayant participé à la guerre civile espagnole du côté de Franco, José, Paco et Luis, se retrouvent dans la propriété de José pour chasser le lapin.

Enrique, jeune homme d’une vingtaine d’années, les accompagne pour sa première partie de chasse sur ce terrain que les trois ont connu durant une bataille.

Juan, un vieux fermier estropié, et sa fille Carmen gardent le domaine et servent Don José.

Chacun vit une période difficile de sa vie et dévoile l’étendue de ses frustrations.

La journée va se dérouler sous une chaleur torride où les passions et les rancœurs vont se dévoiler…

