Arles Bouches-du-Rhône Activité pour jeune public accompagnés par des adultes.

De 6 à 12 ans.



Nombre maximum par visite : 15 participants

Réservation obligatoire.



Informations pratiques :

Date et heure : samedi 14 mai, de 19h00 à 19h45

reservation@luma-arles.org +33 4 65 88 10 00 https://www.luma.org/shop/details.html?product=626c0df24d54a47efe445996

