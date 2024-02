La chasse aux trésors des lavandières Clamecy, samedi 9 mars 2024.

L’association Au fil des lavoirs propose une chasse aux trésors des lavandières le samedi 9

mars 2024. Cette date a été choisie en souvenir de la fête des blanchisseuses parisiennes,

qui se déroulait au temps de la mi-carême.

Cette chasse aux trésors est ouverte à toutes costumées ou non. Si des hommes déguisés en

lavandières veulent participer, ils sont les bienvenus !

Les inscriptions se feront sous le passage couvert de l’Office de tourisme, de 14h30 à

15h30.

Cette chasse aux trésors permettra de découvrir 10 lavoirs répartis dans la ville. Des objets

rebaptisés trésors seront cachés dans chacun d’entre eux. A vous de les trouver !

Le circuit terminé avec les bonnes réponses ou non, nous nous retrouverons sous le

passage couvert de l’OTSI ,à partir de 17h30, afin de proclamer les résultats et distribuer

les récompenses.

Un pot de l’amitié clôturera cet après-midi festif. .

Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté martine.lemaitre123@orange.fr

