Finistre Plouédern Le long du sentier des arbres du bois Bolloré à Plouedern, adultes et enfants sont invités à la chasse aux trésors de l’automne.

L’objectif est de se mettre à l’affut de multitude de petits trésors offerts par la forêt (chapeau de gland, morceau de mousse, feuille colorée….) tout en respectant les lieux.

Chaque famille reçoit une fiche imprimée.

Au fil du chemin, cette feuille de route servira au groupe pour la collecte d’automne.

Les enfants munis de leur sac, amassent leurs trésors, et cochent l’élément trouvé sur leur fiche.

La coopération entre membres du groupe est privilégiée.

marchonsrespirons@gmail.com +33 6 03 26 72 02

