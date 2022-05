La chasse aux trésors astucieux Jardin des aigrettes Œuilly Catégories d’évènement: Marne

Jardin des aigrettes, le samedi 4 juin à 14:00 A travers une chasse aux trésors, créée par les jeunes pour les enfants, observez les effets du changement climatique sur le jardin et les nouveaux modes de cultures à adopter. Jardin des aigrettes 7bis rue Jean Jaurès – 51480 Oeuilly Œuilly Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00

