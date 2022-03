La Chasse aux Sorcières – Conférence Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Salins-les-Bains Jura Salins-les-Bains Vendredi 18 mars 2022 à 20h00 La chasse aux sorcières en Franche-Comté

Erreur judiciaire et complot misogyne. Conférence de Brigitte Rochelandet Le 14 mars 1434, Henriette de Crans, première comtoise jugée pour crime de sorcellerie, périt dans les flammes. La chasse aux sorcières débute dans la province avec l’arrestation de 1200 personnes dont 80% sont des femmes. La moitié des accusées est déclarée coupable sans avoir commis le moindre délit. Qui sont ces femmes ? Que signifient ces persécutions ? La conférence aborde la complexité de ce phénomène européen. Table de vente par la Librairie Le Matachin +33 3 84 37 95 77 https://mediatheques-coeurdujura.fr/animations/animations-a-venir/93-la-chasse-aux-sorcieres-en-franche-comte-erreur-judiciaire-et-complot-misogyne Vendredi 18 mars 2022 à 20h00 La chasse aux sorcières en Franche-Comté

