Peyrins Peyrins Drôme, Peyrins La Chasse aux Pères Noël Peyrins Peyrins Catégories d’évènement: Drôme

Peyrins

La Chasse aux Pères Noël Peyrins, 4 décembre 2021, Peyrins. La Chasse aux Pères Noël Peyrins

2021-12-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-04 15:00:00 15:00:00

Peyrins Drôme Peyrins Chaque participant recevra une récompense..

Manifestation soutenue par le Centre Commercial d’Action Sociale !



3 parcours :

– 2/5 ans

– 6/9 ans

– 10 ans et plus

Chaque Enfant doit être accompagné par un adulte … mairie@peyrins.fr +33 4 75 02 74 11 https://peyrins.fr/fr Peyrins

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Peyrins Autres Lieu Peyrins Adresse Ville Peyrins lieuville Peyrins