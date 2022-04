La chasse aux œufs – moins de 12 ans Bouxwiller, 15 avril 2022, Bouxwiller.

La chasse aux œufs – moins de 12 ans Bouxwiller

2022-04-15 14:00:00 – 2022-04-15 18:00:00

Bouxwiller Haut-Rhin Bouxwiller

EUR La Chasse aux Oeufs est de retour !

Venez avec vos enfants entre 14h et 18h à la ferme pour trouver les oeufs cachés par le lapin de Pâques chez nos animaux !

Comment ça marche ?

1 –> Je viens à la ferme pédagogique de Bouxwiller (dans le Haut-Rhin) entre 14h et 18h ;

2 –> Je passe par l’entrée pour scanner mon billet ; réservation obligatoire sur le site Internet helloasso cf lien : https://www.helloasso.com/associations/ferme-pedagogique-du-luppachhof-association-la-cle-des-champs et QR code qui se trouvent dans la description de l’événement.);

3 –> Je décore le sac qui servira à ramasser mes Oeufs ;

4 –> Je tire le Dé pour découvrir l’oeuf mystère ;

5 –> Je découvre quels oeufs je dois chercher (6 au total) ;

6 –> Je vais dans la ferme chercher mes oeufs et découvrir les animaux qui y vivent ;

7 –> J’ai mes 6 oeufs, je viens donc les échanger avec des chocolats ;

8 –> Je vais prendre le goûter et déguster les brioches et le chocolat chaud de la ferme ;

Cette animation est destinée aux enfants de moins de 12 ans accompagnés par un adulte au moins.

Des tables seront à votre disposition et une buvette vous sera proposée.

Adaptée aux enfants de 0 à 12 ans.

+33 6 50 56 12 43

Bouxwiller

