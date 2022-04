La chasse aux œufs ! Métabief Métabief Catégories d’évènement: Doubs

Métabief Doubs

Venez trouver les œufs laissés par les poules au pied du télésiège : œufs en chocolat ou avec des surprises.

Départ toutes les 30 minutes.

Inscription obligatoire !

