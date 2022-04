La chasse aux œufs Jardin d’été Arles Catégories d’évènement: Arles

**Nouveauté de cette feria qui devrait faire le bonheur des petits gourmands : la ville d’Arles organise une chasse aux œufs le lundi 18 avril de 10h30 à 12h dans le jardin d’été.** Un rendez-vous familial et festif pour les petits Arlésiens qui devront trouver des œufs factices cachés dans la végétation pour gagner une récompense en chocolat. Règle du jeu : Les tout-petits jusqu’à 5 ans doivent trouver 3 oeufs de couleurs différentes, Les 6-12 ans doivent en trouver 5 de couleurs différentes. Quand les oeufs sont trouvés, les enfants peuvent aller chercher leur friandise en chocolat aux stands récompenses. Cette manifestation gratuite est réservée aux enfants jusqu’à 12 ans, sous la responsabilité des parents. La ville d’Arles organise une chasse aux œufs pendant la Feria de Pâques Jardin d’été Boulevard des Lices, Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

