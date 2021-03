Cassis Cassis 13260, Cassis La Chasse aux œufs fleuris – Jeu de piste pour enfants à Cassis Cassis Catégories d’évènement: 13260

Cassis

La Chasse aux œufs fleuris – Jeu de piste pour enfants à Cassis, 3 avril 2021-3 avril 2021, Cassis. La Chasse aux œufs fleuris – Jeu de piste pour enfants à Cassis 2021-04-03 – 2021-04-03 Quai des Moulins Office de Tourisme de Cassis

Cassis 13260 Cassis Flora a perdu son panier d’œufs en chocolat dans le village ! Aide la à les retrouver à travers une chasse aux indices dans Cassis !



> Jeu semi autonome – présence d’un parent obligatoire

> Age requis : de 4 à 10 ans.

> Durée : 1h – 1h30 avec distribution de friandises tout au long du jeu.

> Départ toutes les 30 minutes durant les créneaux suivants :

Le samedi 3 avril de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 (Pour réserver, choisir un horaire de départ – si un créneau n’apparait plus, cela veut dire que l’horaire est complet).



> Tarif : 6 € par enfant, gratuit pour l’accompagnant.



Ce jeu est organisé par l’Office de Tourisme de Cassis.

Attention : En cas de mauvais temps, le jeu pourra être annulé. L’Office de Tourisme propose un jeu de piste pour Pâques en semi-autonomie qui mènera les enfants dans les petites ruelles de Cassis. info@ot-cassis.com +33 892 39 01 03 http://www.ot-cassis.com/ L’Office de Tourisme propose un jeu de piste pour Pâques en semi-autonomie qui mènera les enfants dans les petites ruelles de Cassis. Flora a perdu son panier d’œufs en chocolat dans le village ! Aide la à les retrouver à travers une chasse aux indices dans Cassis !



> Jeu semi autonome – présence d’un parent obligatoire

> Age requis : de 4 à 10 ans.

> Durée : 1h – 1h30 avec distribution de friandises tout au long du jeu.

> Départ toutes les 30 minutes durant les créneaux suivants :

Le samedi 3 avril de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 (Pour réserver, choisir un horaire de départ – si un créneau n’apparait plus, cela veut dire que l’horaire est complet).



> Tarif : 6 € par enfant, gratuit pour l’accompagnant.



Ce jeu est organisé par l’Office de Tourisme de Cassis.

Attention : En cas de mauvais temps, le jeu pourra être annulé.

Détails Catégories d’évènement: 13260, Cassis Autres Lieu Cassis Adresse Quai des Moulins Office de Tourisme de Cassis Ville Cassis