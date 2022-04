La chasse aux œufs du Museon ! Museon Arlaten – Musée de Provence, 17 avril 2022, Arles.

Museon Arlaten – Musée de Provence, le dimanche 17 avril à 10:00

Comment ça marche ? Présentez-vous à l’accueil et demandez **le livret tout en couleurs** qui vous guidera dans votre recherche. En effet, le musée expose en permanence œufs, cloches et animaux dans ses vitrines mais on ne les remarque pas toujours ! **Jeux, énigmes et autres astuces** seront autant d’indices pour les retrouver… même si, de toutes façons, à la fin, tout le monde gagne du chocolat ! **60 gros œufs en chocolats garnis de friandises attendent chaque famille participante grâce au soutien gourmand de la boutique Jeff de Bruges d’Arles.** _« Je suis ravie de pouvoir faire plaisir aux familles en participant à des événements organisés dans notre rue. Entre la proximité géographique avec le Museon et Pâques qui est une période majeure pour notre activité, cette collaboration m’a semblé évidente. Le Museon Arlaten est un atout majeur pour le dynamisme du centre-ville. »_ **Emilie Cortambert, Jeff de Bruges, 24 rue de la République, Arles.** **Gratuit. Sans réservation. Dans la limite… des œufs disponibles.**

Pour Pâques, venez en famille chasser les œufs au Museon Arlaten ! Cette activité ludique et appétissante -grâce à Jeff de Bruges- est proposée gratuitement toute la journée ( à partir de 5 ans).

Museon Arlaten – Musée de Provence 29 rue de la République 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



