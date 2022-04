La chasse aux œufs de la sorcière chocolat La Haye La Haye Catégories d’évènement: La Haye

La chasse aux œufs de la sorcière chocolat La Haye, 17 avril 2022, La Haye. La chasse aux œufs de la sorcière chocolat Bolleville 10 route les mares La Haye

2022-04-17 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-17 16:30:00 16:30:00 Bolleville 10 route les mares

La Haye Manche Après avoir préparé nos montures, nous partirons chevaucher sur les voies vertes. Vous devrez répondre aux énigmes et trouver les œufs en chocolat que la vilaine sorcière chocolat aura cachés, car elle veut les garder pour elle. Passez devant son château sans réveiller son chat qui est très mal léché.

ecurie.leseigneur@gmail.com +33 6 42 22 91 06 http://ecurie-leseigneur-camping-gite.com/

Une aventure pleine de rebondissements au grand air. Bolleville 10 route les mares La Haye

