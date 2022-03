LA CHASSE AUX OEUFS Clermont-en-Argonne Clermont-en-Argonne Catégories d’évènement: Clermont-en-Argonne

Clermont-en-Argonne Meuse Clermont-en-Argonne Venez participer en famille à la chasse aux oeufs le lundi 18 avril à Clermont-en-Argonne à 10h. Deux parcours pour les 2-6 ans et les 7-12 ans vous serons proposés pour partir à la recherche d’oeufs en chocolat, d’oeufs frais et de surprises. N’oubliez pas votre panier ! Entrée libre. +33 3 29 87 41 15 https://www.clermont-en-argonne.fr/ mairie Clermont-en-Argonne

