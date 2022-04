La chasse aux œufs au PréhistoSite de Brassempouy Brassempouy, 18 avril 2022, Brassempouy.

La chasse aux œufs au PréhistoSite de Brassempouy PréhistoSite de Brassempouy 404 rue du musée Brassempouy

2022-04-18 10:30:00 – 2022-04-18 PréhistoSite de Brassempouy 404 rue du musée

Brassempouy Landes

6 EUR A partir de 10h30, partez à la chasse aux œufs de Pâques autour du musée (pour les plus petits) et au cœur de l’ArchéoParc (pour les plus grands) !

Pour les plus grands (à partir de 7 ans) un concours de tir au propulseur sera organisé, avec pour cible, un œuf géant, et un cadeau à gagner pour les vainqueurs !

L’après-midi, amusez-vous avec l’atelier décoration d’œufs à la mode préhistorique (payant en supplément du billet d’entrée ) ! Avec des ocres naturelles, amusez-vous à peindre des œufs en plâtre ou même à les graver avec des outils en silex.

+33 5 58 89 21 73

