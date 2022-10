La Chasse aux Monstres Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Sane-et-Loire Cher ami, l’heure est grave. La ville d’Autun est grandement menacée !

Des monstres malveillants sont entrain de saccager la ville et terroriser ses habitants.

Muni de ton sac d’aventurier, seras-tu suffisamment brave pour partir à leur poursuite et les rendre prisonnier du grimoire magique?

Si la réponse est oui, alors nous t’attendons avec impatience à l’Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan.

N’hésitez pas et venez participer à cette aventure familiale.

