Espace St-Césaire, impasse des Mourgues, Arles, le dimanche 7 novembre à 17:00

Dans le cadre de la série d’animations appelée “Bergers d’ici et d’ailleurs”, organisée par le CIQ de l’Hauture, retraçant en particulier quelques passages de l’histoire de l’agropastoralisme dans le Pays d’Arles, cette conférence relate les relations déjà difficiles entre bergers et éleveurs d’une part, et le loup d’autre part, dont l’appétit était aiguisé par la présence de nombreux troupeaux dans notre région.

Conférence illustrée de et par Philippe Rigaud, historien Espace St-Césaire,impasse des Mourgues,Arles Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2021-11-07T17:00:00 2021-11-07T19:00:00

