La chasse aux fantômes

2022-10-15 – 2022-10-31 Les grilles de participation sont chez vos commerçants, auprès de nous au restaurant Le Petit Café (durant la durée des travaux de notre local), ou encore à l’Office du Tourisme. La Chasse aux Fantômes arrive à Istres ! L’association Les Boutiques d’Istres a élaboré un petit jeu de piste pour les petits mais aussi pour les grands !

Trouvez les 20 fantômes et tentez de gagner des surprises offertes par vos commerçants ! dernière mise à jour : 2022-10-11 par

