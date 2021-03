Orléans Jardin de la Charpenterie Loiret, Orléans La Chasse au TrésOrléans Jardin de la Charpenterie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

La Chasse au TrésOrléans Jardin de la Charpenterie, 9 janvier 2021-9 janvier 2021, Orléans. La Chasse au TrésOrléans

du samedi 9 janvier au dimanche 26 décembre à Jardin de la Charpenterie

La Chasse au TrésOrléans est un jeu de piste en extérieur pour découvrir Orléans autrement. A mi-chemin entre rallye pédestre et enquête, la Chasse au TrésOrléans vous fera lever les yeux pour regarder la ville différemment et à votre rythme. Formez votre équipe, et venez jouer avec le patrimoine de la ville d’Orléans. Elle vous dévoilera de nombreux mystères et anecdotes. La Chasse au TrésOrléans est aussi et avant tout une aventure humaine pour être ensemble : en famille, entre amis ou entre collègues. Inscription obligatoire sur le site de la Chasse au TrésOrléans.

Si vous ne trouvez pas votre créneau après être allé sur notre site, appelez nous au 07 50 70 56 89.

Inscription obligatoire sur le site de la chasse au tresorleans, de 15 à 22 € (dépendant du nombre de personnes)

Jardin de la Charpenterie Rue de la Charpenterie 45000 Orléans

Loiret, Orléans