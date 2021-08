Quimper Jardin de la Retraite Finistère, Quimper La chasse au trésor sportive dans les jardins Jardin de la Retraite Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Jardin de la Retraite, le samedi 18 septembre à 17:30

Envie de faire chauffer les mollets et le cerveau ? Cette chasse au trésor est faite pour vous ! En groupe, prenez votre road-book, suivez le GPS et venez défier le chronomètre sur un parcours patrimoine de 6 km. Si vous souhaitez profiter de la ville de façon inédite et sportive, il va falloir se lancer !

e-réservation, inscription obligatoire par groupes de 4 personnes, pensez à emmener de l’eau avec vous.

Chasse au trésor sportive pour découvrir Quimper et ses jardins Jardin de la Retraite 35 Rue Élie Freron, 29000, Quimper

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T19:00:00

Jardin de la Retraite Adresse 35 Rue Élie Freron, 29000, Quimper Ville Quimper