La Chasse au lion à l’arc de Jean Rouch

Cinéma Ermitage, le samedi 4 juin à 10:45

À la frontière entre le Niger et le Mali cohabitent nomades, éleveurs, troupeaux et animaux sauvages. Jean Rouch y filme en véritable conteur une chasse au lion ancestrale, nécessitant préparatifs techniques et rituels magiques. Pour le cinéaste, ce sont “les relations étranges entre l’animal que l’on a le droit de tuer et la crainte non seulement physique mais métaphysique qu’il inspire” qui forment le véritable sujet du film. _La Chasse au lion à l’arc_, Jean Rouch, 1965 © Solaris Distribution

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne



