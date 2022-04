La chasse à la poulette au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane

2022-04-20 – 2022-04-20 3.4 Le Village des métiers d’antan et musée Motobécane à Saint-Quentin propose à vos loulous, une chasse à la poulette tous les mercredis pendant les vacances scolaires de Printemps.

De quoi les occuper, car ces demoiselles se sont cachées un peu partout !

