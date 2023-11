Marché de noël La chassagne Soumans, 16 décembre 2023, Soumans.

Soumans,Creuse

Le matin à partir de 10h, course à pied et randonnée (déguisement de Noël), marché de Noël toute la journée (artisans et producteurs locaux). Promenade en Sulky avec poney, arrivée du père Noël et de la mère Noël. Illumination du cèdre de Noël, retraite aux flambeaux et spectacle de crèche vivante.

Buvette et petite restauration..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

La chassagne

Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



In the morning from 10am, run and hike (Christmas costume), Christmas market all day (local craftsmen and producers). Sulky pony ride, arrival of Santa and Mrs. Claus. Illumination of the Christmas cedar, torchlight procession and live nativity scene.

Refreshments and snacks.

Por la mañana, a partir de las 10 h, carrera y senderismo (disfraces navideños), mercado navideño durante todo el día (artesanos y productores locales). Paseo en sulky con poni, llegada de Papá Noel y la Sra. Claus. Iluminación del cedro de Navidad, procesión de antorchas y belén viviente.

Refrescos y tentempiés.

Morgens ab 10 Uhr: Lauf und Wanderung (Weihnachtskostüm), ganztägiger Weihnachtsmarkt (lokale Handwerker und Produzenten). Fahrt im Sulky mit Pony, Ankunft des Weihnachtsmanns und der Weihnachtsfrau. Beleuchtung der Weihnachtszeder, Fackelzug und Aufführung einer lebenden Krippe.

Getränke und kleine Snacks.

