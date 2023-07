Brocante vide – grenier La Chassagne Soumans, 5 août 2023, Soumans.

Soumans,Creuse

Brocante vide-grenier.

Repas midi à thème grand ouest – animation : découvrir la pépite d’or village chercheur d’or éphémère. Ambiance ouest sauvage sur brocante.

Saloon – buvette..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 18:00:00. EUR.

La Chassagne

Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Flea market and garage sale.

Western-themed lunch – entertainment: discover the ephemeral gold-digging village. Wild West atmosphere at the flea market.

Saloon – refreshment bar.

Mercadillo y venta de garaje.

Almuerzo temático del Oeste – entretenimiento: descubra la efímera aldea de buscadores de pepitas de oro. Ambiente del lejano oeste en el mercadillo.

Saloon – bar de refrescos.

Trödelmarkt und Flohmarkt.

Mittagessen zum Thema Grand Ouest – Animation: Entdecken Sie den Goldnugget Vergängliches Goldgräberdorf. Wildwest-Atmosphäre auf dem Trödelmarkt.

Saloon – Getränkestand.

