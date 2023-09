Conversation avec Anne Démians, architecte La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon, 15 octobre 2023, Villeneuve-lès-Avignon.

Conversation avec Anne Démians, architecte Dimanche 15 octobre, 15h00 La Chartreuse Gratuit. Sur inscription.

Une carte blanche à Anne Démians qui partage sa vision de l’architecture et son engagement en faveur d’une approche plus environnementale et durable de la fabrique de la ville à travers ses grandes réalisations.

Anne Démians, architecte et urbaniste, est la fondatrice de l’agence Architectures Anne Démians. Diplômée de l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles, elle est la première femme installée à l’Académie des Beaux-Arts dans la section Architecture.

La Chartreuse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve lez Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie La Chartreuse du Val de Bénédiction doit son origine à la volonté du Pape Innocent VI. Celui-ci après son élection en 1352, fit don à l'ordre des Chartreux de ses terres et de son palais cardinalice (hôtel particulier) qu'il possédait à Villeneuve lez Avignon du temps où il était cardinal… GPS : – lat. 43.9657523 / long. 4.7963014

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00

©Stéphane de Sakutin