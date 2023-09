Visite dessinée La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon, 15 octobre 2023, Villeneuve-lès-Avignon.

Visite dessinée Dimanche 15 octobre, 10h30 La Chartreuse Gratuit. Sur inscription. Prêt de matériel possible avec une contribution de 10 €. À partir de 12 ans.

Suivez le regard et le pinceau de Mathilde Guillot pour une visite aquarellée de la Chartreuse et ses endroits insolites.

Par Mathilde Guillot, aquarelliste et illustratrice.

La Chartreuse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve lez Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie La Chartreuse du Val de Bénédiction doit son origine à la volonté du Pape Innocent VI. Celui-ci après son élection en 1352, fit don à l'ordre des Chartreux de ses terres et de son palais cardinalice (hôtel particulier) qu'il possédait à Villeneuve lez Avignon du temps où il était cardinal…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:30:00+02:00 – 2023-10-15T12:30:00+02:00

©Alex Nollet-La Chartreuse